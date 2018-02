CAS-Urteil : Sotschi-Medaillengewinner von Dopingvorwurf freigesprochen

Nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS dürfen einige russische Wintersportler ihre Olympia-Medaillen von Sotschi nun doch behalten.

von dpa

01. Februar 2018, 10:29 Uhr

Die Sanktionen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gegen 28 Athleten aus Russland wurden am Donnerstag komplett aufgehoben und ihre Ergebnisse von den Spielen 2014 durch den CAS wieder für gültig erklärt.

Darunter sind folgende Medaillengewinner:

Alexander Legkow Ski-Langlauf Gold über 50 km, Silber in der Staffel Dmitri Trunenkow Bob Gold im Vierer Alexej Negodajlo Bob Gold im Vierer Albert Demtschenko Rodeln Silber im Einzel und der Team-Staffel Tatjana Iwanowa Rodeln Silber in der Team-Staffel Maxim Wylegschanin Ski-Langlauf Silber über 50 km, im Teamsprint und in der Staffel Alexander Tretjakow Skeleton Gold Olga Fatkulina Eisschnelllauf Silber über 500 Meter Jelena Nikitina Skeleton Bronze Alexander Bessmertnich Ski-Langlauf Silber in der Staffel Nikita Krjukow Ski-Langlauf Silber im Teamsprint

In elf weiteren Fällen erkannte der CAS ausreichende Beweise für ein Dopingvergehen in Sotschi 2014, verkürzte aber die Sperre für die Sportler. Die lebenslange Verbannung von Olympischen Spielen wandelten die Sportrichter in eine Sperre für die kommenden Winterspiele von Pyeongchang um. Betroffen davon sind nur zwei Medaillengewinner von Sotschi:

Alexander Subkow Bob Gold im Zweier und Vierer Alexej Wojewoda Bob Gold im Zweier und Vierer

In drei weiteren Fällen von Medaillengewinnern wird eine Entscheidung vom CAS erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen:

Olga Wiluchina Biathlon Silber im Sprint und in der Staffel Jana Romanowa Biathlon Silber in der Staffel Olga Saizewa Biathlon Silber in der Staffel