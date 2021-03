Ski alpin : Sofia Goggia vor überraschendem Comeback beim Saisonfinale

Die italienische Skirennfahrerin Sofia Goggia steht nach ihrer Verletzung vor einem überraschend schnellen Comeback.

Vaz/Obervaz | Die 28-Jährige wird am Montag am Abfahrtstraining in Lenzerheide teilnehmen, wie ihr Verband am Sonntag mitteilte. In der Schweiz steht kommende Woche das mehrtägige Saisonfinale an, die letzte Abfahrt des alpinen Weltcup-Winters ist für Mittwoch terminiert. In den vergangenen Tagen habe Goggia bereits erfolgreiche Härtetests in Livigno absolviert. ...

