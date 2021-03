Big Air : Snowboarder Gütl erreicht WM-Finale - Morgan Quali-Neunte

Die deutschen Snowboarder haben bei der WM in Aspen ein weiteres Finale erreicht.

Aspen | In der Disziplin Big Air sprang Leon Gütl in der Qualifikation sensationell unter die besten zwölf Freestyle-Artisten und ist damit im Kampf um die Medaillen am Dienstag dabei. Der 19 Jahre alte Sportler vom WSV Bischofswiesen feierte den größten Erfolg seiner Karriere - im Weltcup war bei bislang erst acht Starts ein 22. Platz sein bester Wettkamp...

