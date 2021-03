Nach WM-Triumph : Snowboard-Weltmeisterin Jörg beendet Karriere

Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg wird im Anschluss an diese Saison ihre Karriere beenden.

Rogla | Wenige Tage nach ihrem erneuten WM-Triumph im Parallel-Riesenslalom kündigte die 33-Jährige diesen Schritt an. Damit wird Jörg ihre letzten Rennen am 20. und 21. März beim Heim-Weltcup am Götschen in Berchtesgaden bestreiten. „Dieses Karriereende ist ein Traum. Mit zwei WM-Medaillen beim Heim-Weltcup am Götschen abzutreten - besser geht’s nicht“, s...

