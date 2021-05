Titelkampf in Sheffield : Snooker-Profi Selby vor viertem WM-Titel

Der Engländer Mark Selby steht vor seinem vierten WM-Titel im Snooker.

Sheffield | Beim Endspiel in Sheffield führt „The Jester from Leicester“ nach der dritten von vier Sessions mit 14:11 gegen seinen Landsmann Shaun Murphy. Selby gewann vier der acht Frames und wahrte damit seinen stabilen Vorsprung, den er sich am Vortag herausgespielt hatte. In der Abendsession (20.00 Uhr/Eurosport) muss der 37 Jahre alte Selby nun noch vier ...

