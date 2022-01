Riesenslalom : Skirennfahrerin Hector gewinnt Olympia-Generalprobe

Skirennfahrerin Sara Hector gewinnt die Olympia-Generalprobe im Riesenslalom. US-Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin wird sich für eine erfolgreiche Titelverteidigung in Peking strecken müssen.

Sie ist die neue Herausforderin von Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin bei den Winterspielen in Peking: Die Schwedin Sara Hector hat den letzten Riesenslalom vor dem Saisonhöhepunkt in China gewonnen. Die 29 Jahre alte Skirennfahrerin siegte am Kronplatz vor der slowakischen Gesamtweltcup-Gewinnerin Petra Vlhova und der Französin Tessa Worley. Shiffrin f...

