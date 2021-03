Weltcup in Planica : Skifliegen in Planica abgebrochen - Tande-Zustand stabil

Beim Skifliegen in Planica läuft weiter alles anders als geplant. Wind verhindert die Durchführung des Team-Wettkampfes.

Planica | Das Saisonfinale der Skispringer in Planica wird immer mehr zu einer Chaos-Veranstaltung. Nach dem schlimmen Sturz des Norwegers Daniel André Tande am Donnerstag und dem Abbruch zur Halbzeit tags darauf ließen starke Böen am Samstag beim Teamfliegen noch nicht einmal einen kompletten ersten Durchgang zu. Aus Sorge um die Gesundheit seiner Sportler ...

