Weltcup in Schladming : Ski-Ass Straßer triumphiert beim Nachtslalom

Rechtzeitig zu Olympia präsentiert sich Linus Straßer in starker Form. Beim Nachtslalom in Schladming beschert der Münchner dem Deutschen Skiverband den größten Erfolg in diesem Winter.

Linus Straßer stemmte seine Ski in die Luft und brüllte seine Freude in den dunklen Nachthimmel. „Jaaaa”, schallte es durch den Zielraum der Planai, als der 29 Jahre alte Skirennfahrer vom TSV 1860 München beim Weltcup in Schladming triumphierte und sich zum ersten deutschen Sieger des Nacht-Klassikers krönte. „Es ist einfach geil”, sagte Straßer nach ...

