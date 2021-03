Weltcup : Ski-Ass Dürr beim Slalom in Are erneut furios

Skirennfahrerin Lena Dürr gelingt beim Slalom in Schweden ihr bestes Karriere-Ergebnis in dieser Disziplin. Damit toppt sie ihre starke Leistung vom Vortag. Die Weltmeisterin ist im zweiten Lauf indes nicht zu halten.

Åre | Lena Dürr ärgerte sich nur ganz, ganz kurz. Um Haaresbreite hat die deutsche Skirennfahrerin ihr erstes Slalom-Podest im alpinen Weltcup verpasst. Die Sportlerin vom SV Germering fiel in Are am Samstag im zweiten Durchgang noch vom dritten auf den vierten Rang zurück, schaffte damit aber dennoch ihr bislang bestes Karriere-Ergebnis in dieser Diszip...

