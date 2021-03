Weltcup in Lenzerheide : Ski alpin: Alexis Pinturault und Petra Vlhova ganz oben

Alexis Pinturault und Petra Vlhova sichern sich die Gesamtsiege im alpinen Ski-Weltcup. Beim Erfolg des Franzosen fließen Tränen. Die Slowakin verliert die kleine Kugel noch an die famose Weltmeisterin.

Vaz/Obervaz | Ein Tag voller Emotionen: Im alpinen Ski-Weltcup sind die letzten Entscheidungen gefallen. Der Franzose Alexis Pinturault und die Slowakin Petra Vlhova krönten sich in Lenzerheide zu den Gesamtsiegern, die Österreicherin Katharina Liensberger zur Slalom-Königin dieses Winters. Die deutschen Alpin-Asse spielten am vorletzten Tag des Saisonfinals in ...

