21. Spieltag : Sieg und Vereinsrekord: Mainz düpiert Hoffenheim

Der FSV Mainz 05 hat den internationalen Ambitionen der TSG 1899 Hoffenheim einen weiteren Dämpfer versetzt.

Die Rheinhessen feierten am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen 2:0 (0:0)-Erfolg und blieben dabei zum vierten Mal in Serie zu Hause ohne Gegentor - das gab es in der Mainzer Bundesliga-Historie noch nie. Joker Jae-Sung Lee in der 79. Minute und Kapitän Moussa Niakhaté (83.) per Handelfmeter trafen am Samstag vor 6800 Zuschauern für die Hausherre...

