ATP-Turnier : Sieg gegen Medwedew: Struff überrascht in Halle

Die deutschen Tennisprofis haben am zweiten Tag in Halle tolle Erfolge gefeiert. Vor allem Struff trumpfte unweit seiner Heimat groß auf. Jetzt ist er nur noch einen Sieg von einem besonderen Duell entfernt.

Halle (Westfalen) | Jan-Lennard Struff ist beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle nur noch einen Sieg von einem möglichen Duell mit Rekord-Champion Roger Federer entfernt. Der 31 Jahre alte Warsteiner gewann in der ersten Runde gegen den an Nummer eins gesetzten Russen Daniil Medwedew mit 7:6 (8:6), 6:3 und knüpfte damit nahtlos an seine starken Leistungen bei den ...

