Weltcup : Sieg für deutsche Bogenschützen als Trost für Olympia-Aus

Die deutschen Bogenschützen haben erneut einen Weltcupsieg geholt.

Paris | Das Trio Maximilian Weckmüller, Florian Unruh und Moritz Wieser gewann in Paris durch ein 6:2 (51:54, 57:52, 52:48, 58:57) gegen Belgien. Es war für die deutschen Männer der zweite Sieg innerhalb kürzester Zeit, nachdem sie beim Weltcup in Lausanne den ersten Weltcupsieg überhaupt feierten. Damit rutscht das Team in der am Montag aktualisierten Wel...

