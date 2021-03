Deutsche Medaillenhoffnung : Shorttrackerin Seidel: „Peking werden meine letzten Spiele“

Shorttrack-Medaillenhoffnung Anna Seidel wird in Peking 2022 ihre letzten Olympischen Winterspiele erleben.

Berlin | Das sagte die dreifache Medaillengewinnerin der Europameisterschaften von Danzig im Magazin „Go!d“ der Deutschen Sporthilfe. Die derzeit beste deutsche Shorttrackerin, die nach einer Operation in der Rehabilitation ist, gilt als Medaillenhoffnung für die Spiele in China. In Peking würde die 22-jährige Dresdnerin ihre dritten Spiele erleben. Ob sie ...

