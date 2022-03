Ski alpin : Shiffrin gewinnt Abfahrts-Finale: „Good Job, Mika“

Nach ernüchternden Wochen gelingt Ski-Ass Shiffrin beim Saisonfinale eine kleine Überraschung. Sie holt den Sieg - aber nicht im Slalom, sondern in der Abfahrt. Freund Kilde ist begeistert.

Das Küsschen von ihrem Freund Aleksander Aamodt Kilde hatte sich US-Skistar Mikaela Shiffrin mehr als verdient. Beim Saisonfinale in Courchevel siegte die 27-Jährige in der Abfahrt und feierte ihren insgesamt 74. Weltcup-Sieg. „Good Job, Mika“, gratulierte Kilde, während ihm seine überglückliche Freundin in die Arme fiel. Den zweiten Platz teilten sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.