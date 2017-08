Sieger im 49erFX : Seglerinnen Lutz/Beucke feiern EM-Triumph vor Kiel

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

In der schnellsten Olympia-Jolle für Frauen verwiesen die 26 Jahre alte Steuerfrau aus Holzhausen und ihre gleichaltrige Vorschoterin aus Strande die Britinnen Charlotte Dobson/Saskia Tidey und die Berlinerinnen Victoria Jurczok/Anika Lorenz auf die Plätze. Deutschlands Seglerinnen holten damit die ersten EM-Medaillen in der High-Performance-Jolle, die 2016 vor Rio de Janeiro ihre olympische Premiere feierte.

In zwei stürmischen und von Kenterungen geprägten Medaillenrennen zeigten sich Lutz/Beucke nervenstark, während die als Spitzenteam ins Finale gestartete Leichtgewichts-Crew Jurczok/Lorenz in beiden Rennen kenterte. Die Winde hatten allerdings am Freitagnachmittag dermaßen zugenommen, dass das dritte Medaillenrennen ebenso gestrichen wurde wie sämtliche Finalläufe der Männer.

Europameisterschaft 49erFX, 49er, Nacra17

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 15:38 Uhr