World-Cup : Sechs Matchbälle abgewehrt: Timo Boll erreicht Halbfinale

Nach der Abwehr von sechs Matchbällen nacheinander gewann der 36-Jährige in Lüttich noch mit 4:3 Sätzen gegen den aufstrebenden Asian-Cup-Sieger Lin Gaoyuan aus China. Nach einem 0:2-Satzrückstand lag Boll im entscheidenden siebten Durchgang bereits mit 4:10 hinten, ehe er den Satz noch mit 13:11 gewann.

«Das ist verrückt. Am Ende bin ich einfach nur glücklich. Diese Halle ist mein Wohnzimmer. Also musste ich hier auch bis zum Schluss kämpfen», sagte der frühere Weltranglisten-Erste in Anspielung auf einen seiner zwei World-Cup-Siege, den er 2005 in Lüttich feierte.

Halbfinal-Gegner ist der Weltmeister, Olympiasieger und Weltranglisten-Erste Ma Long. Der Chinese war im Mai bei der Heim-WM in Düsseldorf der Doppelpartner von Boll und schlug den Deutschen danach auch im Einzel. «Ich habe in diesem Spiel nichts zu verlieren. Er ist ein fantastischer Sportsmann», sagte Boll.

