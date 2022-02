Weitere-sportarten : Sea Devils mit erster deutscher Trainerin in ELF

Die Hamburg Sea Devils haben die erste deutsche Trainerin in der European League of Football verpflichtet. Karin Tries ist künftig als Assistenzcoach für die Defensive zuständig. Das teilte der Club am Freitag mit. Die 24 Jahre alte geborene Aachenerin ist seit 2016 bei den Hamburg Pioneers als Spielerin aktiv.

„Ich möchte nicht, dass der Frauenfootball und Frauen im Footballsport allgemein weiter ignoriert werden“, sagte Karin Tries. Und ergänzte: „Daher bin ich sehr dankbar, dass ich die Chance habe, mich bei den Hamburg Sea Devils weiterzuentwickeln....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.