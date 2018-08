Titelkämpfe in Glasgow : Schwimm-EM: Klenz bei Debüt weiter - Mixed-Staffel im Finale

Schmetterlingsschwimmer Ramon Klenz hat bei seinem EM-Debüt das Halbfinale über 200 Meter erreicht. Der 20-Jährige schlug am Samstag in Glasgow nach 1:57,91 Minuten an und wurde Elfter der Vorläufe.

von dpa

04. August 2018, 12:12 Uhr

«Das war eine coole Atmosphäre, das hat mega Spaß gemacht», sagte der Hamburger nach dem Rennen. Für das Semifinale am Nachmittag gab er die Devise vor: «Ich will einfach schnell schwimmen und eine gute Performance abliefern. Hier im Finale zu stehen, wäre schon echt schön.»

Klenz hatte erst vor gut zwei Wochen den 32 Jahre alten deutschen Rekord von «Albatros» Michael Groß gebrochen und sich das Last-Minute-Ticket für die Europameisterschaften im Ramen der European Championships gesichert.

Auch der ein Jahr ältere Freistilschwimmer Damian Wierling erreichte das Halbfinale. Er schwamm auf der 100-Meter-Strecke eine Zeit von 48,93 Sekunden. Jessica Steiger schied dagegen überraschend schon im Vorlauf aus. Die Gladbeckerin wurde in 1:08,88 nur 21. über 100 Meter Brust. «Ich verstehe das ehrlich gesagt noch nicht so ganz», sagte sie.

Bei der Premiere der 4 x 200 Meter Freistil Mixed-Staffel erreichte das deutsche Quartett mit Jacob Heidtmann, Marius Zobel, Reva Foos und Isabel Gose das Finale. Allerdings starteten auch nur neun Staffeln. Die Zeit von 7:35,16, die zum dritten Vorlauf-Rang reichte, ist der erste deutsche Rekord, den die Staffel schon im Finale am Abend wieder verbessern kann. Ab 18.00 Uhr (MESZ) schwimmt zuvor Sarah Köhler um eine Medaille.