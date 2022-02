Weitere-sportarten : Schweriner Volleyballerinnen ohne Werbung für Nordstream 2

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin verzichtet vorerst auf Werbung für die Ostseegasleitung Nordstream 2. „Mit Rücksicht auf alle beteiligten Partner haben beide Parteien am Donnerstag verabredet, bis auf weiteres auf die Marken- und Unternehmenspräsenz von Nord Stream 2 in der Palmberg-Arena und auf dem Spieltrikot der 1. Bundesligamannschaft zu verzichten“, hieß es in einer Erklärung des Vereins am Freitag. Die Regelung gelte bis auf Weiteres und trete beim nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen den USC Münster am 2. März in Kraft. Das sei eine Reaktion auf die Invasion der russischen Armee in die Ukraine.

„Wir haben uns in den letzten Tagen intensiv mit unserem Partner Nordstream 2 ausgetauscht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die bisher gelebte Partnerschaft bis auf Weiteres ruht“, sagte SSC-Geschäftsführer Christian Hüneburg. „In diesem Moment geht es nicht um Punkte, Sätze und Siege, sondern um viel wichtigere Fragen.“...

