Heimtückischer Pferde-Virus : Schwerer Neustart für Tokio-Hoffnung Schlüsselburg

Sven Schlüsselburg ist ein Kandidat für Tokio, ehe ein heimtückisches Virus zuschlägt. Mit der Familie kämpft er um seine Pferde - und verliert viele von ihnen.

Lausanne | Anfang des Jahres durfte der Reiter Sven Schlüsselburg von Olympia träumen. Doch kurz vor dem Start in die Saison erlebte er im Frühjahr durch ein heimtückisches Virus einen Alptraum, an dessen Ende elf Pferde aus seinem Stall gestorben waren. Für den 39-Jährigen war es „die schlimmste Zeit in meinem Leben“, wie er es im „Reiterjournal“ ausdrückte....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.