Nach Baur-Aus : Schweikardt will TVB-Handballer vor Abstieg bewahren

Stuttgart (dpa) - Nach der Trennung von Trainer Markus Baur soll Interimstrainer Jürgen Schweikardt mit «neuen Impulsen» den Abstieg des TVB Stuttgart in die Zweite Liga verhindern.

von dpa

19. Februar 2018, 14:14 Uhr

Der Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten wird die Mannschaft voraussichtlich bis zum Ende der Saison trainieren. «Wir suchen einen Trainer, mit dem wir langfristig arbeiten wollen», sagte der Sprecher der TVB-Gesellschafter Christian May. «Vorstellungen haben wir natürlich, Kontakte aber keine.» Sollte sich schnell ein passender Coach finden, sei eine Verpflichtung noch während der laufenden Saison durchaus vorstellbar.

Schweikardt, der den TVB bereits von 2013 bis 2015 trainierte, muss seinen Handballern zu dringend notwendigen Punkten verhelfen. «Ich will die Verunsicherung lösen, die sich nach zehn Niederlagen in den Köpfen festgesetzt hat», sagte der Trainer. Nach den Niederlagen beim TuS N-Lübbecke und gegen den TSV Hannover-Burgdorf beträgt der Abstand zu den Abstiegsplätzen für die Stuttgarter nur noch zwei Punkte. Schweikardts Auftakt ist durch mehrere verletzte Spieler getrübt. «Wir müssen improvisieren in nächster Zeit», sagte er.