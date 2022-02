Gefeuerter Football-Trainer : Schwarzer Football-Coach verklagt NFL wegen Diskriminierung

Der erst vor kurzem gefeuerte Football-Trainer Brian Flores hat die NFL und drei seiner ehemaligen Teams wegen Rassismus auf Schadenersatz verklagt.

Das berichteten US-Medien am Dienstag unter Berufung auf eine Stellungnahme von Flores Anwälten und der in einem Gericht in New York eingereichten Klage. Der Afroamerikaner Flores richtet seine Forderungen gegen National Football League und gegen die New York Giants, die Denver Broncos und sein bisher letztes Team, die Miami Dolphins. Dort wurde er im ...

