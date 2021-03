Nach Bronze-Gewinn : Schwanitz lobt Hygiene-Konzept bei Hallen-EM

Kugelstoß-Ass Christina Schwanitz hat das Hygiene- und Sicherheitskonzept bei den Hallen-Europameisterschaften im polnischen Torun gelobt.

Arena Torun | „Es ist alles super. Noch sicherer geht es vielleicht nur in der Klinik“, sagte die 35 Jahre alte Chemnitzerin nach dem Gewinn der Bronzemedaille mit 19,04 Metern. „Unter den Umständen von Corona war es angenehm, sich hier zu bewegen“, sagte Schwanitz. In der Arena Torun sind bis Sonntag rund 730 Leichtathleten am Start, darunter 48 deutsche Teilnehme...

