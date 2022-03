Formel 1 : Schumachers Haas-Team wegen Frachtproblem verspätet in Tests

Mick Schumachers Haas-Team kann erst verspätet in die Formel-1-Testfahrten in Bahrain starten. Der US-Rennstall teilte am Mittwoch mit, dass die Fracht erst tags zuvor in der Nacht an der Strecke angekommen sei.

„Diese Verzögerung wird unser Programm beeinflussen”, erklärte Haas weiter. Ziel sei es, dass der bisherige Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi am Donnerstagnachmittag zur zweiten Einheit den VF-22 steuern werde. Nach der Trennung vom russischen Piloten Nikita Masepin gilt der Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi als Option auf das...

