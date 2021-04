Basketball-Profiliga : Schröder: Lakers noch immer NBA-Titelfavorit

Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder sind die Los Angeles Lakers trotz der schwierigen Saison und der langen Verletzungspausen von LeBron James und Anthony Davis unverändert der Titelfavorit in der NBA.

Dallas | „Es hat sich nichts geändert. Wenn wir alle zusammen sind...“, sagte der 27 Jahre alte Braunschweiger in einem Gespräch mit deutschen Medien. „Wir sind extrem selbstbewusst als Team, dass es sehr, sehr schwierig ist, uns zu schlagen in einer seven game series. Das war Anfang der Saison so, und das wird sich nicht ändern, egal welcher Platz, egal was L...

