NBA : Schröder erneut stark: Lakers beenden Niederlagen-Serie

Dennis Schröder kommt bei den Los Angeles Lakers rechtzeitig vor den Playoffs immer besser in Form und hat das Team mit einer erneut starken Leistung zu einem Sieg gegen die Orlando Magic geführt.

Orlando | Der Basketball-Nationalspieler kam beim 114:103 am Montagabend (Ortszeit) zum dritten Mal in Serie auf ein Double Double und verbuchte 21 Punkte und zehn Vorlagen. „Wir müssen unseren besten Basketball spielen, wenn wir in die Playoffs starten. Das ist das Ziel“, sagte der 27 Jahre alte Braunschweiger. „Es sind noch elf Spiele, es gibt keine Entschuld...

