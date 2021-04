Radsport-Monument : Schachmann Mitfavorit bei Lüttich-Bastogne-Lüttich

Mit dem Radsport-Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich endet der letzte Frühjahrsklassiker. Große Erfolge konnten die deutschen Radprofis in diesem Jahr kaum einfahren, Schachmann will dies ändern.

Liège | Maximilian Schachmann geht am Sonntag als Mitfavorit in das Radsport-Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich. Der 27 Jahre alte Berliner, der 2019 bei dem ältesten Eintagesrennen der Welt bereits den dritten Platz belegt hatte, zeigte sich zuletzt in guter Form. Die Topfavoriten sind auf dem 259,1 Kilometer langen Parcours durch die Ardennen sind aber de...

