Handball-Bundesliga : SC Magdeburg siegt gegen Frisch Auf Göppingen

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den Tabellen-Siebten Frisch Auf Göppingen deutlich besiegt. Der Tabellenführer gewann vor 2920 Zuschauern mit 37:26 (20:9).

Lukas Mertens war mit sieben Treffern bester Magdeburger Schütze, für Göppingen war Sebastian Heymann mit neun Toren am erfolgreichsten. Magdeburg drehte eine erste Gästeführung mit einem 5:0-Lauf in einen deutlichen Vorsprung (5:1/8.). Göppingen nahm die Auszeit und kam besser in die Partie (7:5/16.). Im Anschluss zogen die Magdeburger das Tempo an un...

