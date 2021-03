Basketball-Nationalspielerin : Satou Sabally hatte Corona-Infektion - „Echt umgehauen“

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat eine Corona-Infektion überstanden und spürt die Nachwirkungen noch immer.

Istanbul | „Ich hatte Corona vor zwei Monaten oder so und ich habe keine Antikörper, ich könnte es wieder kriegen“, sagte die 22-Jährige im Podcast „Wunderbar Together“. Sie sei richtig krank gewesen. „Das hat mich echt umgehauen. Das war nicht normal.“ Sabally steht in der WNBA bei den Dallas Wings unter Vertrag und spielt in der Saisonpause der US-Liga derz...

