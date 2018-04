TVB Stuttgart : Saison-Aus für Torhüter Bitter wegen Bandscheiben-OP

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss für mindestens drei Monate auf Torhüter Johannes Bitter verzichten.

von dpa

26. April 2018, 15:59 Uhr

Der Weltmeister von 2007 werde aufgrund von langwierigen Rückenbeschwerden am 27. April in München an der Bandscheibe operiert, teilte der Club mit. Damit ist die Saison für den 35-Jährigen vorzeitig beendet. «Endlich habe ich Klarheit, was die Ursache meiner Schmerzen ist, und die kann jetzt behoben werden», sagte Bitter.