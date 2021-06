Qualifikation : Rutschpartie in Frankreich: Formel 1 auf Startplatz-Jagd

Max Verstappen macht sich nach seiner Trainingsbestzeit Hoffnungen auf die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Frankreich. Dem WM-Spitzenreiter sitzt aber das Mercedes-Duo im Nacken.

Le Castellet | Nach den Stadt-Rundfahrten in Monaco und Baku stellt der Ausflug nach Frankreich den Formel-1-Piloten vor neue Herausforderungen. Windböen, rutschiger Asphalt und hohe Temperaturen bereiteten WM-Spitzenreiter Max Verstappen und seinen Verfolgern vor der Jagd nach den besten Startplätzen am Samstag (15.00 Uhr) in Le Castellet noch einige Probleme. „...

