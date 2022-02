Deutscher Fußball-Bund : Rummenigge wünscht sich Frau in DFB-Führungsspitze

Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge plädiert bei der personellen Erneuerung des Deutschen Fußball-Bundes für eine Frau in der Führungsspitze.

„Ich würde dem DFB eine starke Frau in der Führung wünschen, weil eine Frau speziell in den Punkten Loyalität und Harmonie dem DFB gut zu Gesicht stehen würde und auch der positiven Entwicklung des Frauenfußballs Rechnung tragen würde“, sagt Rummenigge (66) im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem DFB-Bundestag am 11. März in Bonn wird ein ne...

