Formel 1 : Rückkehr nach Monaco mit „Feuer unter dem Allerwertesten“

Hamilton gegen Verstappen. Mercedes gegen Red Bull. Rad an Rad - und nirgendwo so dicht an den Leitplanken wie beim kommenden Rennen. Die Formel 1 ist zurück in Monaco.

Monaco | Die Zwangsauszeit im vergangenen Jahr hat die Gier auf den Klassiker nur noch mehr gesteigert - und die WM-Rivalen sind bereit für das nächste packende Duell beim Rennen der Rennen in der Formel 1. „Es ist ein einzigartiges und anstrengendes Wochenende für die Fahrer und das Team, an dem es keinen Spielraum für Fehler gibt. Es macht dir Feuer unter...

