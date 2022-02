Nationalmannschaft : Rückkehr in den „Home Ground“: Vorbereitung im EM-Quartier

Die Fußball-Nationalmannschaft kehrt in ihren „Home Ground“ in Franken zurück und wird sich in ihrem EM-Quartier von 2021 auf die vier Spiele in der Nations League in diesem Sommer vorbereiten.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, bezieht die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick vom 29. Mai bis zum 10. Juni das Areal auf dem Gelände von DFB-Ausrüster Adidas in Herzogenaurach. Dort hatte das deutsche Team noch unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw auch während der EM im vergangenen Jahr bis zum Aus im Achtelfinale in England (0:2)...

