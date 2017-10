Über 200 Meter : Rückenschwimmer Diener siegt bei Weltcup in Hongkong erneut

Christian Diener hat auch am zweiten Tag des Schwimm-Weltcups in Hongkong überzeugt und über 200 Meter Rücken gewonnen. Der 24-Jährige schlug auf der Kurzbahn nach 1:51,25 Minuten an.