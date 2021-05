Weltcup in Luzern : Ruderer Zeidler weiter auf Erfolgskurs: Sieg im Halbfinale

Oliver Zeidler hat beim Ruder-Weltcup von Luzern in eindrucksvoller Manier das Finale erreicht.

Luzern | Der 24 Jahre alte Einer-Fahrer aus Ingolstadt setzte sich auf dem Rotsee in einem umkämpften Halbfinale gegen den EM-Zweiten Sverri Nielsen mit einer Sekunde Vorsprung durch. Nach dem dritten Sieg im dritten Rennen der Traditionsregatta geht der Europameister als Favorit in den Endlauf am Sonntag. „Es war ein schöner Sieg, weil ich reagieren musste...

