Basketball-Bundestrainer : Rödl: Integration von Schröder und Co. geht gut voran

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat sich nach den ersten Trainingseinheiten von NBA-Profi Dennis Schröder mit dem Nationalteam zuversichtlich gezeigt, dass die Integration des Point Guards schnell gelingt.

Heidelberg | „Alle strengen sich unglaublich an, alle sind fit. Wir sind froh, dass jetzt alle da sind“, sagte Rödl. Schröder war erst am Montag in Heidelberg zur Mannschaft gestoßen, wo am Donnerstag (20.00 Uhr/Magentasport) die Generalprobe gegen den Senegal stattfindet. Auch das Meister-Trio Niels Giffey, Maodo Lo und Johannes Thiemann von Alba Berlin trainiert...

