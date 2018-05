Trio mit Bronzechance : Ringer Kudla holt erste Medaille bei EM

Kaspijsk (dpa) - Denis Kudla hat bei den Ringer-Europameisterschaften in Russland Bronze und damit die erste deutsche Medaille gewonnen. Der Vize-Weltmeister aus dem Vorjahr und Olympia-Dritte von 2016 gewann in der Griechisch-Römisch-Klasse bis 87 Kilogramm gegen Islam Abbasow aus Aserbaidschan.

von dpa

01. Mai 2018, 19:24 Uhr

In Kaspijsk am Kaspischen Meer hatte der größte deutsche Hoffnungsträger tags zuvor im Viertelfinale verloren, sich über die Trostrunde dann aber doch zu Edelmetall gerungen. Nach einem Sieg über Artur Schahiyan aus Armenien setzte er sich auch gegen Abbasow in einem spannenden Duell durch. Der Sportler aus Schifferstadt holte seine zweite EM-Bronzemedaille nach 2016.

Das nächste Edelmetall für den Deutschen Ringer-Bund, der bei der EM ohne den zweimaligen Weltmeister Frank Stäbler und Mitfavoritin Aline Focken antritt, könnte schon am Mittwoch folgen. Dann kämpft Ramzin Azizsir in der Kategorie bis 97 Kilogramm um Bronze, nachdem er sein Halbfinale gegen den Serben Mikheil Kajaia verloren hatte.

Auch die Greco-Mattenkämpfer Etienne Kinsinger (-60 kg) und Roland Schwarz (-82 kg) haben noch Chancen auf Bronze, obwohl sie es nicht ins Halbfinale geschafft hatten. Weil ihre Bezwinger aber jeweils im Endkampf stehen, dürfen sie nochmal ran. Kinsinger kämpft gegen den Ungarn Erik Torba, Schwarz gegen Jan Alexander Jersgren aus Schweden.