ATP-Turnier : Riesenüberraschung in Madrid: Zverev gewinnt gegen Nadal

Das war nicht zu erwarten. Alexander Zverev gewinnt in Madrid gegen Rafael Nadal und steht im Halbfinale. In dieser Form ist mit der deutschen Nummer eins auch bei den French Open zu rechnen.

Madrid | Rund drei Wochen vor dem Beginn der French Open hat Alexander Zverev mit einem Sieg gegen Rafael Nadal ein ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt. Deutschlands bester Tennisspieler setzte sich beim Masters-1000-Event in Madrid am Freitag im Viertelfinale gegen den spanischen Sandplatz-König mit 6:4, 6:4 durch und steht bei der mit 3,2 Millionen Euro do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.