Ex-US-Coach : Rekord-Basketballtrainer Krzyzewski hört auf

Der legendäre College-Basketballtrainer Mike Krzyzewski beendet seine Karriere als Coach an der Duke University.

Durham | Die Entscheidung des 74-Jährigen, nach der Saison 2021/2022 abzutreten, gab die Privatuniversität bekannt. Krzyzewski hat in seiner Trainerkarriere 1170 Siege am College eingefahren und damit mehr als jeder andere in der Geschichte dieses Sports. Er holte in seiner Amtszeit, die 1980 begann, zudem fünf Mal die US-Meisterschaft, zuletzt 2015. Krzyze...

