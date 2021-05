„Doyen der Radler“ : Radsportler Marchand im Alter von 109 Jahren gestorben

Der französische Radsportler Robert Marchand ist tot.

Paris | Der „Doyen der Radler“ starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 109 Jahren, wie der französische Radsportverband FFC auf seiner Internetseite mitteilte. Der Verband erinnerte an den Stundenweltrekord, den Marchand 2017 in seiner Altersklasse aufgestellt hatte. Er legte nach früheren Berichten im Velodrom von Saint-Quentin-en-Yvelines bei Paris g...

