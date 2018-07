Tag der Franzosen : Vorschau 8. Etappe der 105. Tour de France

Einen Tag vor dem spektakulären Roubaix-Abschnitt steht die achte Etappe der 105. Tour de France ganz im Zeichen der Franzosen.

von dpa

13. Juli 2018, 18:12 Uhr

An ihrem Nationalfeiertag werden die einheimischen Fahrer auf dem 181 Kilometer langen Teilstück von Dreux nach Amiens alles daran setzen, sich am Ende als Etappensieger feiern zu lassen.

Dem späteren Bergkönig Warren Barguil gelang dies bei der letztjährigen Frankreich-Rundfahrt, dort allerdings bei einer Bergankunft in den Pyrenäen. Am Samstag stehen die Zeichen indes auf eine Sprinterankunft in Amiens. Vor allem André Greipel sollte an die Hauptstadt des französischen Départements Somme beste Erinnerungen haben. Der gebürtige Rostocker gewann dort 2015 beim letzten Besuch der Tour die fünfte Etappe und feierte den zweiten seiner insgesamt vier Tour-Tagessiege in jenem Jahr.

Wie Marcel Kittel und John Degenkolb wartet Greipel in diesem Jahr noch auf einen Sieg auf der «Großen Schleife». Aus französischer Sicht darf sich im Falle einer Sprintankunft vor allem Arnaud Démare Hoffnungen auf einen Erfolg am Nationalfeiertag machen.