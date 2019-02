Titelkämpfe in Polen : Teamsprint-Duo Welte/Hinze gewinnt Bronze bei Bahnrad-WM

Bei der ersten Bahnrad-WM nach der Ära Kristina Vogel haben Deutschlands Teamsprinter dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) einen gelungenen Auftakt im polnischen Pruszkow beschert.

27. Februar 2019, 22:13 Uhr

Im kleinen Finale der Frauen setzten sich Olympiasiegerin Miriam Welte mit WM-Debütantin Emma Hinze über 500 Meter in einer Zeit 32,789 Sekunden gegen Mexiko (33,455) durch. Gold sicherte sich Australien, Silber ging an Russland. «Wir haben verdient Bronze gewonnen und sind superglücklich und zufrieden», bilanzierte die 32 Jahre alte Welte.

Bei den Männern mussten sich indes Timo Bichler, Stefan Bötticher und Maximilian Dörnbach im Kampf um Platz drei Russland geschlagen geben und wurden somit Vierte. Gold ging an die Niederlande, die sich im Finale gegen Frankreich durchsetzen konnte.

Deutschlands Männer-Vierer erreichte problemlos das anvisierte Minimalziel. Mit einer Zeit von 3:56,897 Minuten sicherten sich Felix Groß, Theo Reinhardt, Leon Rohde und Domenic Weinstein in der ersten Runde der Mannschaftsverfolgung Platz fünf. «Wir haben wichtige Gegner hinter uns gelassen und liegen voll im Soll im Hinblick auf Olympia», bilanzierte Bundestrainer Sven Meyer, der Platz sechs als Minimalziel ausgegeben hatte.

In der ersten Runde ließ das BDR-Quartett unter anderem die Schweiz hinter sich, die in der Nationenwertung für Olympia 2020 in Tokio vor WM-Beginn auf Platz acht und damit vor Deutschland lag. Als Neunter wäre der Deutschland-Vierer nicht für Olympia qualifiziert.

Der deutsche Frauen-Vierer mit Charlotte Becker, Franziska Brause, Lisa Brennauer und Lisa Klein beendete die Qualifikation mit einer Zeit von 4:24.568 Minuten auf Platz sechs. Am Donnerstag trifft das Team von Bundestrainer André Korff in der ersten Runde auf die USA.