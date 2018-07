105. Frankreich-Rundfahrt : Sunweb-Team mit Arndt und Geschke zur Tour

Die deutschen Radprofis Simon Geschke (Freiburg) und Nikias Arndt (Buchholz) stehen wie im Vorjahr im Tour-Team der Sunweb-Mannschaft.

von dpa

02. Juli 2018, 17:01 Uhr

Die achtköpfige Equipe wird vom aktuellen Giro-Zweiten Tom Dumoulin aus den Niederlanden angeführt, der zum ersten Mal die Tour de France gewinnen will. Die 105. Frankreich-Rundfahrt wird am 7. Juli in Noirmoutier am Atlantik gestartet. Geschke gewann 2015 eine Tour-Etappe, Arndt war im Vorjahr auf dem 19. Tagesabschnitt Etappen-Zweiter.