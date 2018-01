Rad-Weltmeister : Sagan gewinnt Auftaktrennen in Australien vor Greipel

vergrößern 1 von 2 Foto: Yuzuru Sunada 1 von 2

von dpa

erstellt am 14.Jan.2018 | 13:34 Uhr

Der Kapitän der Bora-hansgrohe-Mannschaft verwies nach 50,6 Kilometern André Greipel aus Hürth und den einheimischen Caleb Ewen nach 1:04:25 Stunden auf die nächsten Plätze. Der Freiburger Jasha Sütterlin wurde bei dem Peoples Choice-Rundstreckenrennen in Adelaide bei Temperaturen von über 35 Grad zeitgleich Neunter.

«Ich war zu Beginn des Sprints etwas eingebaut, aber ich habe mich an das Hinterrad von Greipel geklemmt und es dann geschafft, auf der Zielgerade an ihm vorbeizuziehen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat für mich persönlich und für das ganze Team», sagte Sagan nach dem Rennen.

Am Dienstag beginnt die 20. Auflage der Sechs-Etappenfahrt Tour Down Under. Titelverteidiger ist der Australier Richie Porte, der bei der vergangenen Tour de France auf der neunten Etappe schwer gestürzt war und mehrere Monate ausfiel. Er steht in Adelaide am Start.