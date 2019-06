102. Italien-Rundfahrt : Nach Sturz: Lopez prügelt beim Giro d'Italia auf Fan ein

Der kolumbianische Radprofi Miguel Angel Lopez ist auf der letzten Bergetappe beim Giro d'Italia auf einen Fan losgegangen.

von dpa

01. Juni 2019, 18:47 Uhr

Der Zuschauer war am 20. und damit vorletzten Teilstück neben dem Astana-Fahrer gelaufen und hatte ihn schließlich zu Fall gebracht, daraufhin versetzte Lopez dem Fan einige Schläge. «Es ist unglücklich, was passiert ist. Ich hatte die Beine, um den besten Kletterern zu folgen», sagte Lopez, der am Ende 1:49 Minuten auf Tagessieger Pello Bilbao verlor. Immerhin behielt der Youngster sein Weißes Trikot als bester Jungprofi.

Es war nicht die einzige kuriose Szene auf der vorletzten Etappe. So war Primoz Roglic zwischenzeitlich von zwei Fans angeschoben worden. Genützt hat es aber nichts, der Slowene verlor den dritten Gesamtrang an Mikel Landa.