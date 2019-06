Frankreich-Rundfahrt : Katusha mit Politt und Zabel bei der Tour de France

Rick Zabel und Nils Politt sind bei der 106. Tour de France am Start. Die Kölner Radprofis stehen im Aufgebot für die Frankreich-Rundfahrt, das ihr Team Katusha-Alpecin am Freitag via Twitter mitteilte. Für beide ist es jeweils die dritte Tour-Teilnahme hintereinander.

von dpa

28. Juni 2019, 09:09 Uhr

Bei der am 6. Juli im belgischen Brüssel beginnenden Tour de France könnte nach der Katusha-Trennung von Sprintstar Marcel Kittel der 25-Jährige Zabel bei Massenankünften Akzente setzen. Der 25 Jahre alte Klassiker-Spezialist Politt soll den russischen Teamkapitän Ilnur Sakarin als Helfer unterstützen.

Für den Paris-Roubaix-Zweiten Politt sind es aufregende Wochen: Der errechnete Geburtstermin seiner Tochter ist Mitte Juli - ausgerechnet während der Tour de France.