Heiße Tour de France : Hitzewelle: Sagan fordert Hilfe von Fahrer-Gewerkschaft

Radsport-Star Peter Sagan hat die Fahrer-Gewerkschaft Cyclistes Professionnels Associés (CPA) dazu aufgefordert, bei Hitze-Etappen mehr für die Profis zu tun.

von dpa

24. Juli 2019, 15:44 Uhr

«Ich denke, die CPA sollte etwas unternehmen. Wofür bezahlen wir sie, wenn sie uns nicht davor beschützen?», fragte der sprintstarke Allrounder vom deutschen Team Bora-hansgrohe bei der Tour de France. Eine Hitzewelle sorgt derzeit bei den Tour-Etappen in Südfrankreich für Temperaturen von bis zu 40 Grad.

Besondere Sorgen machen den Fahrern um Sagan die bevorstehenden Etappen in den Alpen. «Noch ist es ok, weil es eine flache Etappe war, aber wenn wir in die Berge mit diesem Wetter gehen, wird das total mies», sagte der 29 Jahre alte Slowake. Von Donnerstag bis Samstag sind einige der schwersten Berge der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt zu überqueren.