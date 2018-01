Impey Gesamtsieger : Greipel gewinnt letzte Tour-Down-Under-Etappe

Topsprinter André Greipel hat die sechste und letzte Etappe der diesjährigen Tour Down Under gewonnen.

von dpa

21. Januar 2018, 07:39 Uhr

Der Radprofi aus Hürth setzte sich nach 90 Kilometern rund um Adelaide vor dem Australier Caleb Ewen und dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei durch. Vierter wurde der deutsche Profi Phil Bauhaus vom Team Sunweb. Greipel feierte damit seinen 18. Tageserfolg insgesamt bei dem World-Tour-Rennen durch den Süden Australiens. 2008 und 2012 hatte er die Tour Down Under gewonnen. Den Gesamtsieg sicherte sich in diesem Jahr der Südafrikaner Daryl Impey.